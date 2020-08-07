Mehdi’nin umudu Van’a gömüldü

Umut yolculuğuna çıkıp ölüme giden onlarca göçmenin hazin hikâyeleri yürek yakıyor. 17 yaşındaki Husnain Mehdi de onlardan biriydi.. İş bulmak umuduyla yola çıkan Pakistanlı Mehdi, 27 Haziran'da Van Gölü'nde batan teknede boğuldu. Mehdi'den geriye, Tiktok videosunda gözlerinde yaşlarla Urduca aşk filmindeki "Hadi biz çok kötüydük de, peki sen melekleri bulabildin mi?" repliğine eşlik eden görüntüleri kaldı.Van'da her yıl onlarca mültecinin dramı, ölümü ve hayatta kalma mücadelesi haber oluyor. Kimisi umut yolculuğunda donarak ölüyor, kimisi hiç yüzme bilmediği Van Gölü'nde boğuluyor. Bir çoğunun kim olduğu, nerden geldiği, ardında neler bıraktığı bilinmiyor. Van Gölü'nde 27 Haziran'da batan teknede hayatını kaybeden ve kayıtlara "58 numaralı ceset" olarak geçen Pakistanlı Husnain Mehdi de belki öyle olacaktı. Ama ailesi Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu'ndan Avukat Mehmet Kaçan'a ulaşıp, "Oğlumuzdan haber alamıyoruz" deyince henüz 17 yaşındaki Mehdi'nin acı hikayesi ortaya çıktı.Husnain Mehdi iş bulmak umuduyla Pakistan'dan yola çıkmıştı. Van Gölü'nde batan teknede 60 göçmen ile birlikte hayatını kaybetti. Pakistanlı gençten geriye, Tiktok videosunda gözlerinde yaşlarla Urduca aşk filmindeki "Hadi biz çok kötüydük de, peki sen melekleri bulabildin mi?" repliğine eşlik eden görüntüleri kaldı. Mehdi'nin kısa hayatı, Van Gölü'nün 107 metre derinliğine gömülmüş bir balıkçı teknesinde hayalleriyle birlikte sona erdi. 27 Haziran gecesi saat 23.00'te Van Gölü'nün Çarpanak adası açıklarında batan teknenin enkazı ancak 11 gün sonra bulunabildi. Teşhis edilemeyen ya da aileleri tarafından alınmayan 21 cenaze numaralandırılıp Van'daki kimsesizler mezarlığına gömüldü. 9 cenaze Türkiye'deki yakınları tarafından teslim alındı. Ailesi, Van Barosu avukatlarına ulaşmasaydı belki Pakistanlı Mehdi de "58 numaralı ceset" olarak kimsesizler mezarlığına defnedilecekti.Van Gölü'nde batan ve 61 kişiye mezar olan teknede son görüntüler ortaya çıktı. Tekne kazasından bir süre önce çekilen görüntülerde teknenin balık istifi doldurulduğu görülüyor. Göçmenlerin kendi aralarında şakalaşmaları da görüntülere yansıyor.