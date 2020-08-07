Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri: O bölgelerde sağanak yağış uyarısı! 8-9 Ağustos 2020 Hafta sonu hava nasıl olacak?

Son dakika haberler… Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen hava durumu uyarılarına göre yurdun bazı kesimlerinde hafta sonu sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Bu kapsamda vatandaşlar Cumartesi Pazar günü planlarını yapmadan önce MGM tarafından gelen hava durumu tahminlerini yakından takip ediyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahminleri…
Gelen son değerlendirmelere göre; hafta sonu için doğu karadeniz bölgesi dahil olmak üzere bazı şehirlerde yağış olacağı bildirilirken vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği bildirildi. İşte il il hava durumu tahminleri…
TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Balıkesir, Bursa, Kütahya ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Balıkesir ve Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 23°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 24°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 19°C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
İZMİR 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
MUĞLA 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 26°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
OSMANİYE 24°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 13°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 20°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 23°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 9°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 43°C
Az bulutlu ve açık