‘Sağlık için, hepimiz için’ 81 ilde denetim

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği ve konoravirüs salgınıyla mücadelede uygulanacak yeni önlemleri içeren "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında dün yurdun dört bir yanında "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla denetim yapıldı. Ekipler, pazar yerlerinden işyerlerine, cadde ve sokaklardan sahillere kadar hemen her yerde, sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimi yaptı. Valiler, kaymakamlar ve belediye başkanlarının da katıldığı denetimlerde ilginç görüntüler de oluştu.

İSTANBUL: Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane ve birçok ilçede özellikle taksiler, metrolar, tekneler, otobüsler, minibüsler ve özel araçlarda denetim yapıldı. Maske ve sosyal mesafeye uymayanlara cezai işlem uygulandı. İstanbul Boğazı'nda ise eğlence ve parti düzenlenen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı belirlenen yat ve teknelere yönelik denetim yapıldı. 42 kişiye 100 bin 34 lira idari para cezası kesildi.

KIRIKKALE: Vali Yardımcısı Mehmet Ercan Aslantaş, önce uyarı yaptıklarını belirterek, "İki kere ihlali görülenler idari para cezasına çarptırılacaklar" dedi.

ADIYAMAN: Yaya olarak denetim yapan polis ekiplerini gören vatandaşlar hemen maske taktı. Polis ekiplerinin drone ile yaptığı denetimlerde, yayaların yanı sıra toplu taşıma araçları ve özel araçlarda da maske takılıp takılmadığını kontrol etti.

ELAZIĞ: Tarihi kapalı Çarşı'da denetime çıkan Vali Erkaya Yırık, sohbet edip, derdini dinlediği

bir kadına, "Bugün saat 14.30'da valiliğimize gelebilir misiniz" diye randevu verdi. Kadının "Bugün olmaz gelemem, misafirim var" demesi etraftakileri kahkahaya boğdu. Bunun üzerine Vali Yırık esprili bir cevapla, "Sen bana adresini ver de ben randevu alayım" dedi.

BURSA: Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, denetledikleri bir dolmuş durağında, şoför koltuğuna geçip, sosyal mesafe kuralına uymayan yolcuyu araçtan indirdi. İnegöl ilçesinde ise maskesiz dolaşan 2 gence polis ceza kesti.

ESKİŞEHİR: Vali Yardımcısı Alper Balcı, babaannesiyle birlikte gezmeye çıkan minik Elif İnci'ye polislerin verdiği maskeyi takmak istedi. Elif ise arkasını dönerek kendi taktı. Balcı alkışlayarak uğurladı.

EDİRNE: Dükkanları dolaşan Vali Ekrem Canalp, esnafa iş yerlerinin girişi ve vitrinlere salgınla mücadele için astıkları uyarı yazıları ile tedbirlere uydukları için teşekkür etti.

ANTALYA: Plajlarda güneşlenen ve denize girenlere, Kovid-19'a karşı alınması gereken önlemleri anlatan broşürler dağıtıldı.



MİNİBÜSTEN 34 YOLCU ÇIKINCA POLİS ŞAŞIRDI: KAPTAN BU NE?



İstanbul Esenyurt'ta ilçe trafik ekiplerinin fazla yolcu alarak pandemi tedbirlerini hiçe sayan toplu taşıma araçlarını denetledi. Ayakta 22 yolcu fazla çıkan bir minibüs polisi de şaşırttı. Kapının açılmasıyla iç içe yolcu taşındığını gören polis, "Kaptan bu ne?" diyerek tepkisini gösterdi. Minibüs sürücüleri soru soran gazetecilere cevap vermedi.

Mustafa KAYA-Emir SOMER-Hakan

GÖKKAYA-Ali ALTUNTAŞ-Hüseyin

CUMALI-Rıdvan UYSAL- Murat

SAVAŞ-Şaban YILMAZ-Mehmet

YILDIRIM-Muharrem

DOĞANTEZ