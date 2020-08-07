’Siz kiracısınız, bu yolu kullanmayın’ kavgası kanlı bitti

KAFASINA DİKİŞ ATILDI

Yaşadığı olayı anlatan Nedim A., "O yol onların özel mülkünde değil. Yan evde kalan şahıslar, kiracı olduğumuz için o yoldan geçmememizi söyledi. Oysa bu yolu sitedeki pek çok kişi kullanıyor. Kimseyi rahatsız etmeden yolu kullanıyoruz. Yan evdeki şahıslar bize tepki gösterince kızım ev sahibini arayarak durumu anlattı. Bizim o yolu kullanmak hakkımız ancak yan evdeki şahıslar daha uzun bir yoldan geçerek denize gitmemizi istedi. Bu sebeple kendileriyle sözlü tartışma yaşadık. Ancak Mehmet T. bana ağır küfürler etti, ardından da ismini öğrenemediğim 20'li yaşlardaki oğlu küfrederek evden çıkıp üstüme saldırdı. Baba ve oğlu, beni eşim, kızım ve 8 yaşındaki torunumun yanında darp etti.