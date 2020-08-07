Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri... Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 8-9 Ağustos Hafta sonu yasak var mı, olacak mı?

Corona virüsü nedeniyle uzun bir süredir kısıtlamalar yaşayan vatandaşlar hafta sonu yasak var mı sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşan iddialar sonrası ilk açıklama İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan gelmiş ve bu belgenin sahte olduğu bildirilmişti. Konu ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika açıklamalarında bulundu. Peki; bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 8-9 Ağustos hafta sonu yasak var mı, olacak mı? İşte sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri...
Sokağa çıkma yasağına ilişkin son gelişmeler vatandaşların gündeminde yer alırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya açıklık getirdi ve 'Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok.' dedi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, SOSYAL MEDYADA DOLAŞAN BELGE SAHTE Mİ?
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirlerin resmi kanallardan duyurulduğunu bildirdi.
Çataklı, Twitter hesabından, "sahte içerik" görselini paylaşarak vatandaşların kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmemesi gerektiğini belirtti
İsmail Çataklı şu ifadeleri kullandı:
"Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur."
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Ankara Mamak'ta bir semt pazarındaki denetleme sırasında açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma yasağı ile ilgili, 'Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok.' dedi.
Özellikle bayram tatilinden sonra plajlarda sosyal mesafeye uyulmaması, maske takılmaması gibi faktörler nedeniyle ülkemizdeki son vaka sayılarında artış söz konusu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Ağustos corona virüs verilerini açıkladı. Buna göre dünkü vaka sayısı 1.178 olurken, vefat eden kişi sayısı da 19 oldu. Türkiye genelinde il il şehir şehir sokağa çıkma yasağı düşünülmüyor. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre vaka sayısının kontrol altına laınamadığı bölgelerde özel yasaklar uygulanabilir.