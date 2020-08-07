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! Son Depremler Listesi: 'de en son nerede oldu? ve son depremler listesi

yoğun aktif fay hatlarının bulunduğu bir bölgede olduğu için, sık sık depremler yaşanıyor ve hakkında haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle son 7 aydaki sismik hareketlilik nedeniyle 'den bölgesine kadar birçok bölgemizde deprem meydana geliyor. Bu nedenle de vatandaşlar yoğun olarak, 'Deprem mi oldu'sorusunun yanıtını ve ' ile son depremler listesi'ni araştırıyor.. Bu başlık altında, son depremler listesi yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 16:28 Son Güncelleme: 7.8.2020 16:29 ABONE OL
Son Depremler Listesi: Türkiye'de en son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son depremler listesi vatandaşlar tarafından her gün araştırılıyor. ve tarafından, her dakika gerçekleşen depremler hakkında kamuoyu ile gerekli bilgiler ve depremin büyüklüğü gibi veriler paylaşılıyor. Peki, 7 Ağustos tarihinde 'de en son nerede oldu? Bu başlık altında, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve gerçekleşen depreme ait derinlik, büyüklük ve merkez üssü gibi veriler detaylı birl şekilde yer almaktadır.

SON DEPREMLER LİSTESİ

İşte, iki ayrı merkeze ait Türkiye son depremler listeleri...

Son Depremler Listesi: Türkiye'de en son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Son Depremler Listesi: Türkiye'de en son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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Son dakika! Son Depremler Listesi: Türkiye'de en son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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