Son Depremler Listesi: Türkiye'de en son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son depremler listesi vatandaşlar tarafından her gün araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından, her dakika gerçekleşen depremler hakkında kamuoyu ile gerekli bilgiler ve depremin büyüklüğü gibi veriler paylaşılıyor. Peki, 7 Ağustos tarihinde Türkiye'de en son nerede deprem oldu? Bu başlık altında, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve gerçekleşen depreme ait derinlik, büyüklük ve merkez üssü gibi veriler detaylı birl şekilde yer almaktadır.

SON DEPREMLER LİSTESİ

İşte, iki ayrı merkeze ait Türkiye son depremler listeleri...