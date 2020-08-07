Taksim Camisi yıl sonunda tamam

Taksim'de temeli 17 Şubat 2017'de atılan caminin genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlandı. Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan ve 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımına devam ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 15 Mart'ta ara verilen ve 1 Haziran'da yeniden başlanan caminin inşaat çalışmaları sürdürülüyor. Caminin dış cephesindeki işçiliğin büyük bir kısmı tamamlandı. Caminin pencereleri takılırken otopark, sergi alanı ve konferans salonu olarak kullanılacak alt katlarındaki çalışmalar devam ediyor. Cami açıldığında 2 bin 500 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Taksim'e yapılan caminin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.