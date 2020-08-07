Tarihi camiye altın suyu ile restorasyon

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan 125 yıllık Merkez Cami, kök boya ve altın suyu kullanılarak restore edildi. Bitkisel temalı motifleriyle dikkat çeken ve ahşap üzerine boyama, çakma ve kabartma teknikleriyle yapılmış süslemelerin kullanıldığı cami 1895'te Ahmet Ağa tarafından yaptırıldı. Yerleşim yerindeki ilk cami olarak da bilinen Merkez Cami, halk arasında Ahmet Ağa Camii olarak da anılıyor. Tarihe ışık tutan camide 2 yıl süren restorasyon çalışmalarında rengi solan süslemeler kök boya ve altın suyu kullanılarak tekrar canlandırıldı. Tükiye'de başka örneği olmayan cami tekrar ibadete açıldı.