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Üzerine demir kapı düşen 7 yaşındaki Cebrail, hayatını kaybetti

'nin İncesu ilçesinde üzerine demir kapı düşen 7 yaşındaki , hayatını kaybetti. Abdullah Cebrail Erbay'ın cenazesi, Kızılören Mahallesinde toprağa verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 7.8.2020 14:45 Son Güncelleme: 7.8.2020 14:59 ABONE OL
Üzerine demir kapı düşen 7 yaşındaki Cebrail, hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde İncesu ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Abdullah Cebrail Erbay, tatil için ailesiyle birlikte memleketlerine geldi. Erbay, müstakil evin bahçesinde bulunan sürgülü demir kapıyla oynarken, kapı üzerine devrildi. Olayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kapının altında kalan Erbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KÜÇÜK CEBRAİL TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi için ambulansla İncesu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Abdullah Cebrail Erbay'ın cenazesi, buradaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek, Kızılören Mahallesinde toprağa verildi.

Kendisini darp eden sevgilisi için ortalığı birbirine kattı

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Üzerine demir kapı düşen 7 yaşındaki Cebrail, hayatını kaybetti
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