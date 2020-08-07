Windows klavye kısayolları: Klavye kısayol tuşları açma, kapatma ve değiştirme

Teknoloji çağında hemen hemen herkes bilgisayarla işlerini halleder. İşlerinin kolay ve pratik bir şekilde bitirmek isteyenler klavye kısayol tuşlarından yararlanır. Bilgisayar başında yaptığınız işlemlerin süresini büyük ölçüde azaltan kısayol tuşları oldukça faydalı oluyor. Ctrl ve X, Ctrl ve C, Ctrl ve V, Ctrl ve Z kısayol tuşlarından birkaçıdır. Haberimizde, Windows klavye kısayollarına ve Klavye kısayol tuşları açma, kapatma ve değiştirme hakkında tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

KLAVYE KISAYOLLARI AÇMA NASIL YAPILIR?

Bilgisayar üzerinden çalışırken kısa sürede işlemlerimizi halletmek isteriz. Bunun için klavye kısayolları imdadımıza yetişir. Klavye kısayolları, genellikle bir fareyle yaptığınız bir şeyi yapmanın başka bir yolunu sunan tuşlar birleşimidir. Microsoft Edge, Hesap Makinesi, Oyun çubuğu, Groove, Haritalar, Filmler ve TV, Paint, Paint D, Fotoğraflar, Ses Kaydedicisi ve WordPad gibi uygulamaları açmanın kısa yolları işimizi kolaylaştırır. Bir menüde bir harfin altı çiziliyse bu menü ögesini seçmek yerine Alt tuşuna ve altı çizili tuşa birlikte basın. Örneğin, seçili metni kalınlaştırmak için Ctrl + B tuşlarına basın.

KLAVYE İÇİN KISAYOL TUŞLARINI NASIL YENİDEN ATAYABİLİRİM?

Bilgisayarınız klavyesi çalışma tarızınıza göre değişiklik gösterebilir. Klavyenizi bazı komutlara erişerek yeniden atayabilirsiniz. Farklı komutlar, kısayollar veya Microsoft Fare ve Klavye Merkezi özelliklerine erişmek için bazı tuşları yeniden atayabilirsiniz.

Microsoft Fare ve Klavye Merkezi'ni indirip yükleyin. Yapılandırmak istediğiniz klavyeyi bağlayın. Başlangıç düğmesini ve ardından Microsoft Fare ve Klavye Merkezi'ni seçin. Görüntülenen tuş adları listesinden yeniden atamak istediğiniz tuşu seçin. Yeniden atamak istediğiniz tuşun komut listesinde bir komut seçin.

KLAVYE KISAYOLLARI WİNDOWS

Birçok genel klavye kısayolu:

Kopyalama: Ctrl + C

Yapıştırma: Ctrl + V

Çalışma alanınızdaki tüm 3B öğeleri seçer: Ctrl + A

Pencerenin Ekranı Kaplamasını Sağlama: F11 veya Windows logo tuşu + Yukarı Ok

Görev Görünümü: Windows logo tuşu + Sekme tuşu

Kapatma seçenekler: Windows Logo Tuşu + X

Ekran görüntüsü almak için donanımınıza bağlı olarak Windows Logo Tuşu + PrtScn veya Fn + Windows logo tuşu + Ara Çubuğu'nu kullanabilirsiniz.

KISAYOL TUŞLARI

Ctrl ve X: Seçilen öğeyi kes

Ctrl ve C: Seçilen öğeyi kopyala

Ctrl ve V: Seçilen öğeyi yapıştır

Ctrl ve Z: Yapılan eylemi geri al

Alt ve Sekme tuşu: Uygulamalar arasında geçiş

F2: Seçilen öğeyi tekrar adlandır

F3: Dosya arama

F4: Adres çubuğunu görüntüleme

F5: Pencereyi yenileme