Windows klavye kısayolları: Klavye kısayol tuşları açma, kapatma ve değiştirme

Teknoloji çağında hemen hemen herkes bilgisayarla işlerini halleder. İşlerinin kolay ve pratik bir şekilde bitirmek isteyenler klavye kısayol tuşlarından yararlanır. Bilgisayar başında yaptığınız işlemlerin süresini büyük ölçüde azaltan kısayol tuşları oldukça faydalı oluyor. Ctrl ve X, Ctrl ve C, Ctrl ve V, Ctrl ve Z kısayol tuşlarından birkaçıdır. Haberimizde, Windows klavye kısayollarına ve Klavye kısayol tuşları açma, kapatma ve değiştirme hakkında tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.
Bilgisayar üzerinden çalışırken kısa sürede işlemlerimizi halletmek isteriz. Bunun için klavye kısayolları imdadımıza yetişir. Klavye kısayolları, genellikle bir fareyle yaptığınız bir şeyi yapmanın başka bir yolunu sunan tuşlar birleşimidir. Microsoft Edge, Hesap Makinesi, Oyun çubuğu, Groove, Haritalar, Filmler ve TV, Paint, Paint D, Fotoğraflar, Ses Kaydedicisi ve WordPad gibi uygulamaları açmanın kısa yolları işimizi kolaylaştırır. Bir menüde bir harfin altı çiziliyse bu menü ögesini seçmek yerine Alt tuşuna ve altı çizili tuşa birlikte basın. Örneğin, seçili metni kalınlaştırmak için Ctrl + B tuşlarına basın.
Bilgisayarınız klavyesi çalışma tarızınıza göre değişiklik gösterebilir. Klavyenizi bazı komutlara erişerek yeniden atayabilirsiniz. Farklı komutlar, kısayollar veya Microsoft Fare ve Klavye Merkezi özelliklerine erişmek için bazı tuşları yeniden atayabilirsiniz.
Birçok genel klavye kısayolu:
Kopyalama: Ctrl + C
Yapıştırma: Ctrl + V
Çalışma alanınızdaki tüm 3B öğeleri seçer: Ctrl + A
Pencerenin Ekranı Kaplamasını Sağlama: F11 veya Windows logo tuşu + Yukarı Ok
Görev Görünümü: Windows logo tuşu + Sekme tuşu
Kapatma seçenekler: Windows Logo Tuşu + X
Ekran görüntüsü almak için donanımınıza bağlı olarak Windows Logo Tuşu + PrtScn veya Fn + Windows logo tuşu + Ara Çubuğu'nu kullanabilirsiniz.
Ctrl ve X: Seçilen öğeyi kes
Ctrl ve C: Seçilen öğeyi kopyala
Ctrl ve V: Seçilen öğeyi yapıştır
Ctrl ve Z: Yapılan eylemi geri al
Alt ve Sekme tuşu: Uygulamalar arasında geçiş
F2: Seçilen öğeyi tekrar adlandır
F3: Dosya arama
F4: Adres çubuğunu görüntüleme
F5: Pencereyi yenileme