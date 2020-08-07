Yaşlı çifti 1 milyon lira dolandırdılar

Yalova'nın Altınova ilçesinde kendilerini polis olarak tanıttıkları İ.G. (65) ve A.G. (72) adlı çifti adlarının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyerek değeri 1 milyon TL'yi bulan ziynetlerini alarak dolandıran 2 kişi, operasyonla yakalandı. Yüzlerce kamera görüntüsünü inceleyen jandarma, şahısların eşkalini belirledi. Yalova, Bursa, İstanbul ve Muğla illerindeki güvenlik güçleri ile irtibata geçen jandarma, kısa sürede şahısların İstanbul'un Güngören ilçesinde ikamet ettiklerini tespit etti. Ardından F.S. (39) ve E.Ö. (43) adlı dolandırıcıları fiziki takibe alan ekipler, zanlıların evlerine girdiği anda operasyon düzenledi. Yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramada 20 bin lira nakit para da ele geçirildi. Evin önünde park halinde bulunan ve dolandırıcılıkta kullandıkları kiralık araç da bulunarak el kondu. Zanlılar, tutuklanarak cezaevine konuldu.