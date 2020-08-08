175 günlük iken doğdu, 207 günde hayata tutundu

Siirt'te yaşayan Nurgül ve Murat Toprak çifti, anne-baba olma heyecanı ile dünyaya gelecek çocuklarının hayalini kuruyordu. Ancak bu umut dolu bekleyiş, gebeliğin 6. Ayında endişeye dönüştü. Nurgül Toprak, oluşan bir takım problemlerden dolayı erken doğum yapmak zorunda kaldı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Doç. Dr. Ali Emre Tahaoğlu tarafından acilen sezaryene alınan Nurgül Toprak, 400 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi.
Toprak çifti, doktorların yaşama ihtimali vermediği bebeklerine dayanıklı, başarılı ve gayretli anlamlarını taşıyan Sidar ismini verdiler. Sidar Bebek doğumunun ardından, Doç. Dr. Mehmet Şah İpek tarafından yenidoğan yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yoğun bakım sürecinde annesi Sidar bebeği hiç yalnız bırakmadı. 120 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından Sidar Bebek ailesine kavuştu. Nurgül ve Murat Toprak, büyük mutluluk yaşarken, bebeklerinin prematüre doğduğu için bazı problemleri de ortaya çıkmaya başladı.
Sidar bebek tıpta hidrosefali denilen beyinde su toplanması problemiyle mücadele etmek zorunda kalmıştı. 87 gün boyunca tedavi gördü. Hidrosefali probleminden sonra bu kez de Sidar bebeğin göz damarlarında sıkıntı ortaya çıktı. Doktorlar görmeme ihtimalinin olduğunu söylediğinde anne ve babası yine yıkılmıştı ancak vazgeçmediler çünkü bebeklerinin mücadeleci olduğunu biliyorlardı.
Doktorlar tedavi ile ilgili aileyi detaylı bilgilendirerek "Rop" adı verilen "Premature Retinopatisi" tedavisine başladılar. Tedaviden belli bir zaman sonra Sidar bebeğin göz damarları oluşmaya başlamıştı. Sidar bebek bu problemi de yenmişti
Sidar Bebeğin yoğun bakım sürecini yöneten Doç. Dr. Mehmet Şah İpek, "Sidar Bebek prematüre doğduğu için yaşama şansı çok azdı. Hemen tedavisine başladık. Kuvöze aldığımız andan itibaren saat saat, gün gün yaşam savaşı veriyordu ve inanılmaz bir şekilde direniyordu, biz onun elini tuttukça o bize sarılıyordu adeta ve uzun bir yoğun bakım sürecinden sonra sağlığına kavuştu. Prematüre olduğu için de bazı problemler de ortaya çıktı ancak Sidar Bebek onların da üstesinden gelerek hayata tutundu. " açıklaması yaptı.
Bebeklerini mutlulukla kucağına alan Toprak Çifti, "Bebeğimiz için tek çaremiz umut ve dua etmekti ve umudumuzu hiç kaybetmedik. Her dakika her an aklımızdaydı bebeğimiz. Dayanıklı, başarılı, gayretli olsun diye de bebeğimize bu anlamları taşıyan Sidar ismini verdik ve öyle de oldu tüm problemlere direndi, yaşama tutundu.
Bebeğimize kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisine mucize bebek diyorduk, gerçekten hayatımızın mucizesi oldu bebeğimiz. Bu duyguyu tarif etmek gerçekten çok zor ve bize bu güzel anları yaşatan hocalarımıza minnettarız" diye konuştu.