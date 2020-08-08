175 günlük iken doğdu, 207 günde hayata tutundu

Sidar Bebeğin yoğun bakım sürecini yöneten Doç. Dr. Mehmet Şah İpek, "Sidar Bebek prematüre doğduğu için yaşama şansı çok azdı. Hemen tedavisine başladık. Kuvöze aldığımız andan itibaren saat saat, gün gün yaşam savaşı veriyordu ve inanılmaz bir şekilde direniyordu, biz onun elini tuttukça o bize sarılıyordu adeta ve uzun bir yoğun bakım sürecinden sonra sağlığına kavuştu. Prematüre olduğu için de bazı problemler de ortaya çıktı ancak Sidar Bebek onların da üstesinden gelerek hayata tutundu. " açıklaması yaptı.