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175 günlük iken doğdu, 207 günde hayata tutundu

’te yaşayan Nurgül ve Murat Toprak çiftinin bebeği Sidar Toprak, 175 günlük, 400 gram olarak dünyaya geldi. Doktorların yaşama ihtimali vermediği Sidar bebek, 180 gün yeni doğan yoğun bakımda süren yaşam mücadelesini kazanarak hayata tutundu. Ancak prematüre doğduğu için birçok problem de ortaya çıkmaya başlamıştı. En önemli sorunları, beyinde su toplamasıydı. 87 günlük tedavinin ardından bu sorun da ortadan kalmıştı. Bu kez de Sidar Bebeğin göz damarlarının oluşamadığı ortaya çıkmıştı. Bunun için de ayrıca tedavi gören Sidar Bebek, doğduktan sonra toplam 207 gün süren mücadeleyi kazanarak hayata tutundu. Muhalefet her fırsatta sağlık sistemini eleştirirken, Sidar’ın hayatta kalması Türkiye’nin son yıllarda sağlık alanında ne kadar geliştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 8.8.2020 12:23 Son Güncelleme: 8.8.2020 12:30 ABONE OL
175 günlük iken doğdu, 207 günde hayata tutundu

'te yaşayan Nurgül ve Murat Toprak çifti, anne-baba olma heyecanı ile dünyaya gelecek çocuklarının hayalini kuruyordu. Ancak bu umut dolu bekleyiş, gebeliğin 6. Ayında endişeye dönüştü. Nurgül Toprak, oluşan bir takım problemlerden dolayı erken doğum yapmak zorunda kaldı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Doç. Dr. Ali Emre Tahaoğlu tarafından acilen sezaryene alınan Nurgül Toprak, 400 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi.

175 günlük iken doğdu, 207 günde hayata tutundu

Toprak çifti, doktorların yaşama ihtimali vermediği bebeklerine dayanıklı, başarılı ve gayretli anlamlarını taşıyan Sidar ismini verdiler. Sidar Bebek doğumunun ardından, Doç. Dr. Mehmet Şah İpek tarafından yenidoğan yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yoğun bakım sürecinde annesi Sidar bebeği hiç yalnız bırakmadı. 120 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından Sidar Bebek ailesine kavuştu. Nurgül ve Murat Toprak, büyük mutluluk yaşarken, bebeklerinin prematüre doğduğu için bazı problemleri de ortaya çıkmaya başladı.

175 günlük iken doğdu, 207 günde hayata tutundu

Sidar bebek tıpta hidrosefali denilen beyinde su toplanması problemiyle mücadele etmek zorunda kalmıştı. 87 gün boyunca tedavi gördü. Hidrosefali probleminden sonra bu kez de Sidar bebeğin göz damarlarında sıkıntı ortaya çıktı. Doktorlar görmeme ihtimalinin olduğunu söylediğinde anne ve babası yine yıkılmıştı ancak vazgeçmediler çünkü bebeklerinin mücadeleci olduğunu biliyorlardı.

175 günlük iken doğdu, 207 günde hayata tutundu

Doktorlar tedavi ile ilgili aileyi detaylı bilgilendirerek "Rop" adı verilen "Premature Retinopatisi" tedavisine başladılar. Tedaviden belli bir zaman sonra Sidar bebeğin göz damarları oluşmaya başlamıştı. Sidar bebek bu problemi de yenmişti

175 günlük iken doğdu, 207 günde hayata tutundu

Sidar Bebeğin yoğun bakım sürecini yöneten Doç. Dr. Mehmet Şah İpek, "Sidar Bebek prematüre doğduğu için yaşama şansı çok azdı. Hemen tedavisine başladık. Kuvöze aldığımız andan itibaren saat saat, gün gün yaşam savaşı veriyordu ve inanılmaz bir şekilde direniyordu, biz onun elini tuttukça o bize sarılıyordu adeta ve uzun bir yoğun bakım sürecinden sonra sağlığına kavuştu. Prematüre olduğu için de bazı problemler de ortaya çıktı ancak Sidar Bebek onların da üstesinden gelerek hayata tutundu. " açıklaması yaptı.

175 günlük iken doğdu, 207 günde hayata tutundu

Bebeklerini mutlulukla kucağına alan Toprak Çifti, "Bebeğimiz için tek çaremiz umut ve dua etmekti ve umudumuzu hiç kaybetmedik. Her dakika her an aklımızdaydı bebeğimiz. Dayanıklı, başarılı, gayretli olsun diye de bebeğimize bu anlamları taşıyan Sidar ismini verdik ve öyle de oldu tüm problemlere direndi, yaşama tutundu.

175 günlük iken doğdu, 207 günde hayata tutundu

Bebeğimize kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisine mucize bebek diyorduk, gerçekten hayatımızın mucizesi oldu bebeğimiz. Bu duyguyu tarif etmek gerçekten çok zor ve bize bu güzel anları yaşatan hocalarımıza minnettarız" diye konuştu.

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175 günlük iken doğdu, 207 günde hayata tutundu
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