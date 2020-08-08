2 kişinin pompalı tüfekle vurulduğu saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 4 Ağustos akşamı Ergenekon Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi'nde meydana geldi. Askere gidecek bir genç için düzenlenen kına gecesine katılan Hasan Dinçkuyu, Fevzi Özer ve Tahsin Yılmaz arasında daha önce aralarında yaşanan husumet nedeniyle kavga çıktı. Kınadaki diğer davetliler, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Kına gecesinden ayrılıp evlerine giden Hasan Dinçkuyu ve Fevzi Özer, 01 ZM 668 plakalı otomobilden inerken Tahsin Yılmaz'ın saldırısına uğradı. Yılmaz, yanında getirdiği pompalı tüfekle Fevzi Özer ve Hasan Dinçkuyu'yu vurarak yaralandı. Olay sonrası kaçan Tahsin Yılmaz, karşılaştığı gece bekçilerine de pompalı tüfeği doğrulttu. Yaşanan kovalamaca sonunda, Gaziler Mahallesi'ndeki bir evin damında yakalanan Yılmaz, gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Hasan Dinçkuyu'ya ayakta müdahale edildi. Hayati tehlikesi bulunan Fevzi Özer'in durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Tahsin Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından 6 Ağustos günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Tahsin Yılmaz'ın, Hasan Dinçkuyu ile Fevzi Özer'i pompalı tüfekle yaraladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Yılmaz, bir apartmanının önünde aracından inen Dinçkuyu ile Özer'e koşarak gelip, ateş açıyor. Dinçkuyu araca binip kaçarken, Özer yere düşüyor. Ardından apartmanın otoparkına saklanan Özer'i bulan Yılmaz, son anda tekrar ateş etmekten vazgeçip, kaçıyor. Ağır yaralanan Özer'e çevrekilerin yardım ettiği ve gelen ambulansla hastaneye kaldırıldığı görüldü.

İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Yaralı Fevzi Özer'e ilk müdahaleyi yapan apartman sakini hemşire Ömer Kirazcık, olay gecesi balkon oturduklarını, 7-8 el silah sesi geldiğini belirterek, "Silah sesleri gelince balkon kenarında saklandık. Silah sesleri susunca aşağıya baktım bir kişi koşarak geliyor, arkasında bir kişi de pompalı silahla geldi. Yaralı şahıs araçlarımızın olduğu yere gizlemeye çalıştı kendini. Araçların olduğu yerde silahı dayadı galiba ateş etmedi. Sonra da kaçtı gitti. Vurulan çocuk 'Ambulans çağırın' diye bağırdı. Biz de hemen aşağıya indik, ilk müdahaleyi yaptık. Göğsünde, karnında ve bacaklarında saçma vardı, tampon yaptık. Şuuru açık kalsın diye pozisyon verdik. Sonra ambulans geldi. Yaralıyı alıp gitti" diye konuştu.

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