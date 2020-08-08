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Haberler Yaşam Haberleri 2010'da satın aldığı 1. Napolyon Bonapart'a ait antika yatağın kendisine dar geleceği gerekçesiyle genişletilmesini isteyen kimdir?

2010'da satın aldığı 1. Napolyon Bonapart'a ait antika yatağın kendisine dar geleceği gerekçesiyle genişletilmesini isteyen kimdir?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan  2010'da satın aldığı 1. Napolyon Bonapart'a ait antika yatağın kendisine dar geleceği gerekçesiyle genişletilmesini isteyen kimdir?     sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan  2010'da satın aldığı 1. Napolyon Bonapart'a ait antika yatağın kendisine dar geleceği gerekçesiyle genişletilmesini isteyen kimdir?    sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 8.8.2020 23:10 Son Güncelleme: 8.8.2020 23:11 ABONE OL
2010'da satın aldığı 1. Napolyon Bonapart'a ait antika yatağın kendisine dar geleceği gerekçesiyle genişletilmesini isteyen kimdir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan 2010'da satın aldığı 1. Napolyon Bonapart'a ait antika yatağın kendisine dar geleceği gerekçesiyle genişletilmesini isteyen kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 2010'da satın aldığı 1. Napolyon Bonapart'a ait antika yatağın kendisine dar geleceği gerekçesiyle genişletilmesini isteyen kimdir? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

2010'da satın aldığı 1. Napolyon Bonapart'a ait antika yatağın kendisine dar geleceği gerekçesiyle genişletilmesini isteyen kimdir?

Cevap: Silvio Berlusconi

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2010'da satın aldığı 1. Napolyon Bonapart'a ait antika yatağın kendisine dar geleceği gerekçesiyle genişletilmesini isteyen kimdir?
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