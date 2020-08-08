Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan 2010'da satın aldığı 1. Napolyon Bonapart'a ait antika yatağın kendisine dar geleceği gerekçesiyle genişletilmesini isteyen kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 2010'da satın aldığı 1. Napolyon Bonapart'a ait antika yatağın kendisine dar geleceği gerekçesiyle genişletilmesini isteyen kimdir? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

2010'da satın aldığı 1. Napolyon Bonapart'a ait antika yatağın kendisine dar geleceği gerekçesiyle genişletilmesini isteyen kimdir?

Cevap: Silvio Berlusconi