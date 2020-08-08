Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan 7 Nisan 1980 ile 8 Kasım 1982 arasındaki 2 buçuk yıllık dönemde Türkiye'de hangi unvanı taşıyan biri olmamıştır? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 7 Nisan 1980 ile 8 Kasım 1982 arasındaki 2 buçuk yıllık dönemde Türkiye'de hangi unvanı taşıyan biri olmamıştır? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

7 Nisan 1980 ile 8 Kasım 1982 arasındaki 2 buçuk yıllık dönemde Türkiye'de hangi unvanı taşıyan biri olmamıştır?

A) Cumhurbaşkanı

B) Başbakan

C) Meclis Başkanı

D) Genekurmay Başkanı

Cevap: A) Cumhurbaşkanı