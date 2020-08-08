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7 Nisan 1980 ile 8 Kasım 1982 arasındaki 2 buçuk yıllık dönemde Türkiye'de hangi unvanı taşıyan biri olmamıştır?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan    7 Nisan 1980 ile 8 Kasım 1982 arasındaki 2 buçuk yıllık dönemde Türkiye'de hangi unvanı taşıyan biri olmamıştır?    sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan    7 Nisan 1980 ile 8 Kasım 1982 arasındaki 2 buçuk yıllık dönemde Türkiye'de hangi unvanı taşıyan biri olmamıştır?   sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 8.8.2020 22:17 Son Güncelleme: 8.8.2020 22:19 ABONE OL
7 Nisan 1980 ile 8 Kasım 1982 arasındaki 2 buçuk yıllık dönemde Türkiye'de hangi unvanı taşıyan biri olmamıştır?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan 7 Nisan 1980 ile 8 Kasım 1982 arasındaki 2 buçuk yıllık dönemde Türkiye'de hangi unvanı taşıyan biri olmamıştır? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 7 Nisan 1980 ile 8 Kasım 1982 arasındaki 2 buçuk yıllık dönemde Türkiye'de hangi unvanı taşıyan biri olmamıştır? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

7 Nisan 1980 ile 8 Kasım 1982 arasındaki 2 buçuk yıllık dönemde Türkiye'de hangi unvanı taşıyan biri olmamıştır?

A) Cumhurbaşkanı

B) Başbakan

C) Meclis Başkanı

D) Genekurmay Başkanı

Cevap: A) Cumhurbaşkanı

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7 Nisan 1980 ile 8 Kasım 1982 arasındaki 2 buçuk yıllık dönemde Türkiye'de hangi unvanı taşıyan biri olmamıştır?
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