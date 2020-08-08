Adeta şoförün sabrını sınadı! Otobüsü durdurup ayakkabısının bağcıklarını bağladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde özel halk otobüsünü durduran bir gencin, binmek yerine kapı eşiğinde ayakkabılarının bağcıklarını bağlayıp yoluna yaya olarak devam etmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Şoförü sinirlendiren olay, duraktaki bir vatandaşın cep telefonu ve otobüsün kameralarına yansıdı.

