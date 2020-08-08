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Adeta şoförün sabrını sınadı! Otobüsü durdurup ayakkabısının bağcıklarını bağladı

'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz bir genç, halk otobüsünü durdurup kapı eşiğinde ayakkabısının bağcıklarını bağladı ve ardından koşarak uzaklaştı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde şoförün bu durum karşısında sinirlenerek koltuğundan kalkıp gencin peşinden koştuğu görülüyor. Enteresan olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 15:08 Son Güncelleme: 9.8.2020 15:12 ABONE OL
Adeta şoförün sabrını sınadı! Otobüsü durdurup ayakkabısının bağcıklarını bağladı

'in Tarsus ilçesinde özel halk otobüsünü durduran bir gencin, binmek yerine kapı eşiğinde ayakkabılarının bağcıklarını bağlayıp yoluna yaya olarak devam etmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Şoförü sinirlendiren olay, duraktaki bir vatandaşın cep telefonu ve otobüsün kameralarına yansıdı.

Adeta şoförün sabrını sınadı! Otobüsü durdurup ayakkabısının bağcıklarını bağladı

28 Temmuz günü akşam saatlerinde Hilmi Seçkin Caddesi üzerinde, Yeni Mahalle SSK Hastanesi güzergahında, özel halk otobüsünün durağa yaklaştığını gören ve ismi öğrenilemeyen bir genç, ayakkabısının bağcıklarını açtı.

Adeta şoförün sabrını sınadı! Otobüsü durdurup ayakkabısının bağcıklarını bağladı

El kaldırıp, otobüsü durduran genç, binmek yerine kapı eşiğinde ayakkabılarının bağcıklarını bağlayıp, yaya olarak yoluna devam etti. Şoför Ferdi Coşkun, duruma sinirlenerek sürücü koltuğundan kalkıp, gencin arkasından baktı.

Adeta şoförün sabrını sınadı! Otobüsü durdurup ayakkabısının bağcıklarını bağladı

Yaşananlar durakta bekleyen diğer bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile özel halk otobüsünün kameralarına yansıdı.

Adeta şoförün sabrını sınadı! Otobüsü durdurup ayakkabısının bağcıklarını bağladı

SOSYAL MEDYAYA YÜKLEMEK İÇİN VİDEO ÇEKTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Bir süre sonra tekrar otobüse binen şoför Coşkun'un, seyir halindeyken gence isyan ettiği gergin halleri dikkat çekti.

Adeta şoförün sabrını sınadı! Otobüsü durdurup ayakkabısının bağcıklarını bağladı

Şoför Coşkun, olayı merak eden bir yolcuya, gencin sosyal medyaya yüklemek üzere video çekmek için otobüsü durdurduğunu iddia etti.

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Adeta şoförün sabrını sınadı! Otobüsü durdurup ayakkabısının bağcıklarını bağladı
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