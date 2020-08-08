Aynı bölgede çıkan 2 silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı

OLAY SONRASI KAYIPLARA KARIŞTI

Daha sonrasında ise şüpheli S.Ç.'nin, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen ağabeyi M.Ç. olayı duyarak bölgeye gitmek istedi. M.Ç., iddiaya göre bu esnada ışıklarda duran ve kendisine yol vermediği için sinirlenerek 54 ADG 864 plakalı otomobile kurşun yağdırdı. Meydana gelen 2'nci silahlı saldırı olayında ise 26 yaşındaki araç sürücüsü Resul Ankıt olay yerinde hayatını kaybetti.