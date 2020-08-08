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Aynı bölgede çıkan 2 silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı

'nın Erenler ilçesinde gece saatlerinde 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin ise yaralandığı iki ayrı silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. Eski nişanlısının nişanını basarak 4 kişiyi vurarak yaralarken, olayı duyan ve bölgeye giden ağabey ise kendisine ışıkta yol vermeyen aracı kurşunlayarak, 2 kişiyi öldürdü.

İHA
Giriş Tarihi: 8.8.2020 13:45 ABONE OL
Aynı bölgede çıkan 2 silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı

Olay, dün gece saatlerinde Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki S.Ç., eski nişanlısı 24 yaşındaki Merve Nimet Ş.'nin nişan törenini bastı. Şüpheli S.Ç., tartıştığı eski nişanlısı Merve Nimet Ş. ile annesi Melahat Ş. (44), babası Kurtuluş Ş. ve Merve Nimet Ş.'nin yeni nişanlısı 26 yaşındaki Hüseyin D.'yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Aynı bölgede çıkan 2 silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı

OLAY SONRASI KAYIPLARA KARIŞTI

Daha sonrasında ise şüpheli S.Ç.'nin, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen ağabeyi M.Ç. olayı duyarak bölgeye gitmek istedi. M.Ç., iddiaya göre bu esnada ışıklarda duran ve kendisine yol vermediği için sinirlenerek 54 ADG 864 plakalı otomobile kurşun yağdırdı. Meydana gelen 2'nci silahlı saldırı olayında ise 26 yaşındaki araç sürücüsü Resul Ankıt olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı bölgede çıkan 2 silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı

Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce, Davut Bilgin ise ağır yaralı olarak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bilgin'de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aynı bölgede çıkan 2 silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı

Konu ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri M.Ç.'yi yakalayarak gözaltına alırken, olay sonrası kayıplara karışan kardeş S.Ç.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Aynı bölgede çıkan 2 silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı
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