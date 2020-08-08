Başka araç plakalarını kendi aracına taktı! Kıskıvrak yakalandı

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince servis plakasının başka bir araca takılıp korsan kullanıldığı bilgisinin edinilmesi üzerine harekete geçildi.

Başka aracın plakalarını kendi aracına takan zanlı yakalandı | Video

BAŞKA ARACIN PLAKASINI TAKTI

Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalarda bugün Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi üzerinde ekiplerce durdurulan araç sürücüsü M.Y. isimli şahsın kullandığı araca takılı plakaların başka bir araca ait olduğu, aracın tescilli plakalarının farklı olduğu tespit edildi.

HEM İDARİ HEM ADLİ

Şahsa 2918 sayılı K.T.K' nın 23/5- A ( Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak) maddesine istinaden 6 bin 129 TL idari para cezası uygulanıp araç trafikten men edildi. Konu ile ilgili yakalanan M.Y. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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