Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 11-14 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

Bu haftanın aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 11-14 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

Yeni haftaya ilişkin aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden tam liste halinde yayınlandı. Sınırlı sayıda stokları tükenmeden Salı ve Cuma günleri için indirimler başlıyor. Vatandaşlar şimdiden internet üzerinden ürünler kataloğunda neler var araştırması yapmaya başladılar. Bu haftaki indirim listesinde; Çotanak Ayçiçek Yağı 5 Litre 39,90 TL, Koroplast Taze Tutan Buzdolabı Poşeti 15'li 7,95 TL, Çocuk Patik Çorap 3'lü 5,95 TL gibi ürünler indirimde yer alırken öte yandan elektronik ve teknolojik aletlerdeki indirimler de dikkatlerden kaçmıyor. İşte BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

Giriş Tarihi: 8.8.2020 07:28 Son Güncelleme: 8.8.2020 07:28 ABONE OL
BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Merakla beklenen yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın indirimli ürünleri Salı ve Cuma günleri satışa çıkacak. Neon Tarak 12,90 TL, Makyaj Çantası 9,95 TL, Comfort Family Sporcu İkili Takım 14,90 TL üzerinden başlayan fiyatlarla vatandaşlara cazip fırsatlar market zinciri tarafından sunuluyor. Peki; BİM 11-14 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte ürünler kataloğu tam liste!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 11-14 AĞUSTOS 2020

kataloğu yayınlandı. Yeni haftaya ilişkin katalog ürünleri Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak. Haberimizin içerisinden BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Çotanak Ayçiçek Yağı 5 Litre 39,90 TL Efsane Kırık Pirinç 1 Kg 3,95 TL Efor Üzüm Sirkesi 2 Litre 7,95 TL Seğmen Narenciye Balı 640 gr 21,90 TL Destan Limon Tuzu 100 gr 2,50 TL

BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Dardanel Zeytinyağlı Ton Balığı 150 gr 12,90 TL Dardanel Ton Balığı 2x125 gr 10,90 TL Işıl İri Salamura Tuz 3 Kg 2,95 TL Gülsan Sirke 500 ml 4,95 TL Colorado Makarna Sosu 350 gr 5,95 TL

BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Dost Latozsuz Süt 1 Litre 3,95 TL Yenigün Reçel 290 gr 5,95 TL Dost Gurme Meyveli Yoğurt 125 gr 2,75 TL Koroplast Gül Kokulu Çöp Torbası 15'li 5,95 TL Koroplast Taze Tutan Buzdolabı Poşeti 15'li 7,95 TL

BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Koroplast Buz Torbası 7'li 2,95 TL Makyaj Fırça Seti 4'lü 29,90 TL Dermokil Saç Bakım Maskesi 300 ml 12,90 TL Oval Desenli Ayna 19,90 TL Nivea Arındırıcı Pirinç Peeling 75 ml 14,90 TL Nivea Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu 250 ml 16,90 TL

BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Ivory Islak Havlu 40'lı 2,75 TL Loreal Paris Kil Maskesi 8,95 TL Garnier Nemlendirici Sprey 75 ml 16,90 TL Garnier Nemlendirici Krem 50 ml 18,90 TL Dermokil Sıvı Sabun 500 ml 7,95 TL

BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Saplı Süngerli Sırt Kesesi 8,95 TL Sırt Banyo Kesesi 8,95 TL Deniz Kabuklu Toka 7,95 TL Küpe 7,95 TL Kolye 4,95 TL Toka 4,95 TL Neon Led Işık 29,90 TL Mara Neon Dark Glowy Oje 6,95 TL Rebul EDT Parfüm 50 ml 19,90 TL Golden Rose Wow 2000 Oje 3,95 TL

BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Rebul Vücut Parfümğ 150 ml 9,95 TL Neon Tarak 12,90 TL Makyaj Çantası 9,95 TL Comfort Family Sporcu İkili Takım 14,90 TL Comfort Family Kadın Partik Çorap 3,50 TL

BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Comfort Family Kadın Soket Çorap 3,95 TL Silikon Omuz Çantası 24,90 TL Çocuk Patik Çorap 3'lü 5,95 TL

ARKADAŞINA GÖNDER
Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 11-14 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA