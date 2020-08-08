Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 11-14 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

Merakla beklenen yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın indirimli ürünleri Salı ve Cuma günleri satışa çıkacak. Neon Tarak 12,90 TL, Makyaj Çantası 9,95 TL, Comfort Family Sporcu İkili Takım 14,90 TL üzerinden başlayan fiyatlarla vatandaşlara cazip fırsatlar market zinciri tarafından sunuluyor. Peki; BİM 11-14 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 11-14 AĞUSTOS 2020

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftaya ilişkin katalog ürünleri Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak. Haberimizin içerisinden BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.