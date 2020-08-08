Bursa'da nesli tükenmekte olan balaban kuşu, koruma altına alındı

Mustafakemalpaşa ilçesindeki Çalışkan Sokak'ta Ramazan Loyan isimli vatandaş, mermer atölyesinin yanında bir kuş buldu.

Mermerlerin üzerindeki kuşu alan Loyan, yaptığı araştırmada, kuşun 'küçük balaban' adında nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan bir balıkçı türü olduğunu öğrendi. Yetkililere haber veren Ramazan Loyan, Mustafakemalpaşa Hayvan Barınağı'na kuşu teslim etti.

Barınakta ilk kontrolleri yapılacak olan kuş, kontrollerinin ardından Karacabey Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine teslim edilecek.