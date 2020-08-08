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Çılgın Çekilişi canlı yayın izle! 8 Ağustos Sayısal Loto çekilişi büyük ikramiyesi canlı yayın ile sahibini bulacak!

Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği Çılgın Çekilişi canlı yayın ile bugün gerçekleşiyor. Haftanın üç günü gerçekleşen çekilişe bilet dolduran vatandaşlar şanslı numaraları bulup büyük ikramiyenin sahibi olmanın hayalini kurarken çekilişin yayınını naklen takip edebilmek için canlı yayın araştırmasına başladı. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayın ile açıklandı mı? İşte 8 Ağustos 2020 Çılgın Sayısal Loto canlı yayın izle ekranı!

Giriş Tarihi: 8.8.2020 18:42 ABONE OL
Çılgın Sayısal Loto Çekilişi canlı yayın izle! 8 Ağustos Sayısal Loto çekilişi büyük ikramiyesi canlı yayın ile sahibini bulacak!

Çılgın Çekilişi canlı yayın ile bugün akşam saatlerinde noter huzurunda gerçekleşiyor. 'nun yeni dönem oyununu diler online uygulama üzerinden dilerseniz ise bayilerden yapmanız mümkün. Bu kapsamda oyunun büyük ikramiyesi devreden 50 milyon 807 bin 207 TL olunca şans oyunu büyük ilgi görüyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayın ile açıklandı mı? İşte 8 Ağustos 2020 Çılgın Sayısal Loto canlı yayın izle ekranı!

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE! (8 AĞUSTOS 2020)

Bu akşam saat 21.30'da başlayacak olan canlı yayın ile Sayısal Loto çekilişi kazanan numaralar belli olacak. Devreden ikramiye 50 milyon TL'yi aşarken şans oyunu severlerin büyük ilgisi ile karşılaşıyor. Ayrıca artık MPİ oyunlarının online olarak da oynanabileceği biliniyor…

Çılgın Sayısal Loto Çekilişi canlı yayın izle! 8 Ağustos Sayısal Loto çekilişi büyük ikramiyesi canlı yayın ile sahibini bulacak!

DEVİR SONRASI ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR

Çılgın 'da 6 bilen çıkmayınca 50 milyon 807 bin 207 liralık büyük ikramiye devretti. Çekilişte 5+1 ve 5 bilen çıkmadı. 4 bilen 124 kişi 4 bin 225 lira 15 kuruş, 3 bilen 5 bin 312 kişi 123 lira 25 kuruş, 2 bilen 81 bin 274 kişi 12 lira 5 kuruş kazandı.

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Çılgın Sayısal Loto Çekilişi canlı yayın izle! 8 Ağustos Sayısal Loto çekilişi büyük ikramiyesi canlı yayın ile sahibini bulacak!

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 8 AĞUSTOS SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Çılgın 'nun 50 milyon TL büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Sayısal Loto çekilişi, 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 8 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;

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Çılgın Sayısal Loto Çekilişi canlı yayın izle! 8 Ağustos Sayısal Loto çekilişi büyük ikramiyesi canlı yayın ile sahibini bulacak!
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