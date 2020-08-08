Çılgın Sayısal Loto Çekilişi canlı yayın izle! 8 Ağustos Sayısal Loto çekilişi büyük ikramiyesi canlı yayın ile sahibini bulacak!

Çılgın Sayısal Loto Çekilişi canlı yayın ile bugün akşam saatlerinde noter huzurunda gerçekleşiyor. Milli Piyango'nun yeni dönem oyununu diler online uygulama üzerinden dilerseniz ise bayilerden yapmanız mümkün. Bu kapsamda oyunun büyük ikramiyesi devreden 50 milyon 807 bin 207 TL olunca şans oyunu büyük ilgi görüyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayın ile açıklandı mı? İşte 8 Ağustos 2020 Çılgın Sayısal Loto canlı yayın izle ekranı!
Bu akşam saat 21.30'da başlayacak olan canlı yayın ile Sayısal Loto çekilişi kazanan numaralar belli olacak. Devreden ikramiye 50 milyon TL'yi aşarken şans oyunu severlerin büyük ilgisi ile karşılaşıyor. Ayrıca artık MPİ oyunlarının online olarak da oynanabileceği biliniyor…
Çılgın Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca 50 milyon 807 bin 207 liralık büyük ikramiye devretti. Çekilişte 5+1 ve 5 bilen çıkmadı. 4 bilen 124 kişi 4 bin 225 lira 15 kuruş, 3 bilen 5 bin 312 kişi 123 lira 25 kuruş, 2 bilen 81 bin 274 kişi 12 lira 5 kuruş kazandı.
Çılgın Sayısal Loto'nun 50 milyon TL büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Sayısal Loto çekilişi, 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.
Milli Piyango Online 8 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;