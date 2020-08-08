Çılgın Sayısal Loto Çekilişi canlı yayın izle! 8 Ağustos Sayısal Loto çekilişi büyük ikramiyesi canlı yayın ile sahibini bulacak!

Çılgın Sayısal Loto Çekilişi canlı yayın ile bugün akşam saatlerinde noter huzurunda gerçekleşiyor. Milli Piyango'nun yeni dönem oyununu diler online uygulama üzerinden dilerseniz ise bayilerden yapmanız mümkün. Bu kapsamda oyunun büyük ikramiyesi devreden 50 milyon 807 bin 207 TL olunca şans oyunu büyük ilgi görüyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayın ile açıklandı mı? İşte 8 Ağustos 2020 Çılgın Sayısal Loto canlı yayın izle ekranı!

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE! (8 AĞUSTOS 2020)

Bu akşam saat 21.30'da başlayacak olan canlı yayın ile Sayısal Loto çekilişi kazanan numaralar belli olacak. Devreden ikramiye 50 milyon TL'yi aşarken şans oyunu severlerin büyük ilgisi ile karşılaşıyor. Ayrıca artık MPİ oyunlarının online olarak da oynanabileceği biliniyor…