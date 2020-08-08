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Deniz kenarında bulundu! Görenler inanamadı...

'ın Alaplı ilçesinde, deniz kıyısında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sütun başlığı bulundu. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 50 kilogram ağırlığındaki sütun başlığı iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.8.2020 14:51 Son Güncelleme: 8.8.2020 14:56 ABONE OL
Deniz kenarında bulundu! Görenler inanamadı...

Alaplı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde gezmeye çıkan vatandaşlar, deniz kenarında gördükleri taşın tarihi eser olabileceğini düşünerek, Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne haber verdi.

Deniz kenarında bulundu! Görenler inanamadı...

Gelen ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 50 kilogram ağırlığındaki sütun başlığı iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Deniz kenarında bulundu! Görenler inanamadı...

SÜTUNDA İNCELEME YAPILACAK

Sütun, Alaplı Belediyesi'ne götürülürken Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi.

Deniz kenarında bulundu! Görenler inanamadı...

Müzeden görevlilerin ilçeye gelerek, sütunda inceleme yapacakları öğrenildi

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Deniz kenarında bulundu! Görenler inanamadı...
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