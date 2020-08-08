Eli salça makinasına sıkışan genç için doktorlar ve itfaiye seferber oldu

Edinilen bilgiye göre; Erzin ilçesi Kızlarçayı mahallesinde evde salça yapımında kullanılan elektrikli makinenin çalıştığı esnada B.Ö. (20) adlı gencin sağ eli ve parmakları makineye sıkıştı. Eli ve parmakları makineye sıkışan genç, yerinden sökülen makine parçasıyla birlikte Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralı gencin el ve parmaklarını, sıkıştığı yerden kurtarmak için Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istendi.

Hastanede görevli doktorların gözetiminde B.Ö'nün el ve parmakları itfaiye ekiplerinin dikkatli çalışmaları sonucunda sıkışan el salça makinesinin metal parçası kesme makası yardımıyla kesilerek çıkartıldı, ardından tedavi altına alındı.