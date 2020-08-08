Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Eli salça makinasına sıkışan genç için doktorlar ve itfaiye seferber oldu

Eli salça makinasına sıkışan genç için doktorlar ve itfaiye seferber oldu

'ın Erzin ilçesinde 20 yaşındaki genç, el parmaklarını salça yapımında kullanılan makineye kaptırdı. Salça makinesine sıkışan el hastanede doktorların gözetiminde itfaiye tarafından metal parça uzun süren çabalar sonucu kesilerek çıkartıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 8.8.2020 09:58 ABONE OL
Eli salça makinasına sıkışan genç için doktorlar ve itfaiye seferber oldu

Edinilen bilgiye göre; Erzin ilçesi Kızlarçayı mahallesinde evde salça yapımında kullanılan elektrikli makinenin çalıştığı esnada B.Ö. (20) adlı gencin sağ eli ve parmakları makineye sıkıştı. Eli ve parmakları makineye sıkışan genç, yerinden sökülen makine parçasıyla birlikte Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralı gencin el ve parmaklarını, sıkıştığı yerden kurtarmak için Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istendi.
Hastanede görevli doktorların gözetiminde B.Ö'nün el ve parmakları itfaiye ekiplerinin dikkatli çalışmaları sonucunda sıkışan el salça makinesinin metal parçası kesme makası yardımıyla kesilerek çıkartıldı, ardından tedavi altına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eli salça makinasına sıkışan genç için doktorlar ve itfaiye seferber oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA