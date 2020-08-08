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'da iki aile arasındaki taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı

Son dakika! Ezurum'da iki aile arasında kavga çıktı. 'un Tekman ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

AA
Giriş Tarihi: 8.8.2020 11:02 ABONE OL
Erzurum'da iki aile arasındaki taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tekman ilçesinin Kırıkhan Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Kiseli ve Karadaş aileleri arasında çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kargaya dönüştü.

JANDARMA SİLAHINDAN KAZARA ÇIKAN KURŞUN BİR KİŞİYİ YARALADI

Kavgaya müdahale eden jandarma ekipleri, aile fertlerini ayırmak için havaya ateş etmek zorunda kaldı. Kavga eden ailelerin jandarmaya mukavemeti sırasında yere düşen bir jandarma personelinin tabancasının kazara ateş alması sonucu aynı aileden Emir Musa ile İrfan K. yaralandı.

Ayrıca kavgada, 6 kişi vücutlarına isabet eden taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. Tekman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, ilçeye giriş ve çıkışlar kontrol altında tutuyor.

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Erzurum'da iki aile arasındaki taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı
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