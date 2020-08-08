Eşi ile kayınvalidesi ve kayınpederini vuran damat, pusu kurmuş

'PUSU KURUP DEFALARCA ATEŞ ETTİ'

Damadı tarafından vurularak yaralanan Bekir Evecen, "İki yıldır ne bize ne kızıma etmedik hakaret ve tehdit bırakmadı. Hatta torunlarımı kaçırmaya çalıştı ve polis tarafından yakalandı.