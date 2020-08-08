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Hangi Adda bir balık türü vardır? Mutlu Balığı, Üzgün Balığı, Kızgın balığı, Sakin balığı

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ekranlarında ’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan   Hangi Adda bir balık türü vardır?    sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan   Hangi Adda bir balık türü vardır?    sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 8.8.2020 23:06 Son Güncelleme: 8.8.2020 23:08 ABONE OL
Hangi Adda bir balık türü vardır? Mutlu Balığı, Üzgün Balığı, Kızgın balığı, Sakin balığı

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangi Adda bir balık türü vardır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Hangi Adda bir balık türü vardır? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Hangi Adda bir balık türü vardır?

A) Mutlu Balığı

B) Üzgün Balığı

C) Kızgın balığı

D)Sakin balığı

Cevap: B) Üzgün Balığı

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Hangi Adda bir balık türü vardır? Mutlu Balığı, Üzgün Balığı, Kızgın balığı, Sakin balığı
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