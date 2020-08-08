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Hangisi Çinhindi bölgesindeki ülkelerden biri değildir?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangisi Çinhindi bölgesindeki ülkelerden biri değildir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan 2010'da satın aldığı Hangisi Çinhindi bölgesindeki ülkelerden biri değildir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 9.8.2020 00:10 Son Güncelleme: 9.8.2020 00:12 ABONE OL
Hangisi Çinhindi bölgesindeki ülkelerden biri değildir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Hangisi Çinhindi bölgesindeki ülkelerden biri değildir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi Çinhindi bölgesindeki ülkelerden biri değildir? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Hangisi Çinhindi bölgesindeki ülkelerden biri değildir?

A) Kamboçya

B) Tayvan

C) Vietnam

D) Laos

Cevap: B) Tayvan

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Hangisi Çinhindi bölgesindeki ülkelerden biri değildir?
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