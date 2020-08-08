Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Hangisi Çinhindi bölgesindeki ülkelerden biri değildir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi Çinhindi bölgesindeki ülkelerden biri değildir? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Hangisi Çinhindi bölgesindeki ülkelerden biri değildir?

A) Kamboçya

B) Tayvan

C) Vietnam

D) Laos

Cevap: B) Tayvan