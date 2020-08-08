'Hem darp ettiler hem evimizi taramakla tehdit ettiler'

'BİR ÖZÜR BEKLEDİM, KARDEŞİMLE DAYAK YEDİK'

Sadece bir özür beklediklerini ancak karşılığında dayak yediklerini belirten Aleyna I., "Hastaneden darp raporu alıp, şikayetçi olduk. İfadesi alınıp serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan aradılar. Bana haklarımı söylediler. Ben de koruma talebinde bulundum. Vatandaşlar araya girince daha faza bir şey yapamadı. Bize yönelik tehditler var. İnsan ister istemez korkuyor. Ben sadece bir özür bekledim. Normal olarak bir kişiye çarptıktan sonra her insan özür diler, ya da pardon der. Bu bir toplum kuralıdır. Küçük bir çarpma değildi. Ben bunu kasten yapılmış olarak düşünüyorum, Bir özür bekliyorduk, babası tarafından darbedildik. " diye konuştu.