İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? İşten çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı, yasak ne zaman bitiyor?

Ülkemizdeki pandemi sürecinde uygulanan işçi çıkarma yasağı ile ilgili olarak yeni gelişmeler yaşanmış ve salgının istihdama etkilerini minimuma indirmek amacıyla hazırlanan ve meclise sunulan kanun teklifinin ardından kurulda bazı değişiklikler de yasalaşmıştı. Bilindiği üzere 17 Nisan tarihi ile geçici yasa maddesi olarak uygulamaya geçen bu düzenlemenin üç aylık sürecinin geçtiğimiz ay sona ereceği bilinirken süre bir ay daha uzatıldığı biliniyordu. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşçi çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, yeniden uzatıldı mı? İşte detaylar…
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Salgın sürecinde geçici yasa olarak uygulamaya konan kısıtlamanın bir süre daha devam edeceği yönündeki iddialara netlik kazandıran Bakan Zümrüt; "Fesih kısıtı pandemi döneminde çalışanlarımızı korumak için önemli bir unsurdu. Bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz." İfadelerini kullanmıştı. Ardından konuyla ilgili resmi karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Böylece işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı…
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
İstihdama ilişkin İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
İş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenleme
COVID-19 salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresini, 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek.
Kanunla, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri, fesih engelinin istisnalarına ekleniyor.
"İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 1 AY DAHA UZATILMIŞTI"
Başkan Erdoğan tarafından gelen son açıklama şöyle;
Kısa çalışma ödeneğini bir ay daha uzatıyoruz. Nakdi ücret desteği ve iş fesih sınırlaması 1 ay daha devam edecektir.
Sürekli kişisel gelişim temalı bir proje çağrısına çıkıyoruz. STK'ları hedef alan 35 milyon lira bütçeli bu çağrılar iletişim, spor, kültür ve sanat faaliyetlerine kadar 8 ayrı başlıkta toplanmıştır.
Son dönemde koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de komşumuz Irak. Irak'ta yaşayan Türkmenler başta olmak üzere Iraklı kardeşlerimize yardım paketini yarın yola çıkarıyoruz.