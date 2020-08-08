İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? İşten çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı, yasak ne zaman bitiyor?

Ülkemizdeki pandemi sürecinde uygulanan işçi çıkarma yasağı ile ilgili olarak yeni gelişmeler yaşanmış ve salgının istihdama etkilerini minimuma indirmek amacıyla hazırlanan ve meclise sunulan kanun teklifinin ardından kurulda bazı değişiklikler de yasalaşmıştı. Bilindiği üzere 17 Nisan tarihi ile geçici yasa maddesi olarak uygulamaya geçen bu düzenlemenin üç aylık sürecinin geçtiğimiz ay sona ereceği bilinirken süre bir ay daha uzatıldığı biliniyordu. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşçi çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, yeniden uzatıldı mı? İşte detaylar…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Salgın sürecinde geçici yasa olarak uygulamaya konan kısıtlamanın bir süre daha devam edeceği yönündeki iddialara netlik kazandıran Bakan Zümrüt; "Fesih kısıtı pandemi döneminde çalışanlarımızı korumak için önemli bir unsurdu. Bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz." İfadelerini kullanmıştı. Ardından konuyla ilgili resmi karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Böylece işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı…