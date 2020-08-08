Köy düğününde Koronavirüs duyarlılığı! Örnek oldular

Düğün ve düğün salonları genelgesi ile denetim için düğmeye basan İçişleri Bakanlığı, yurt genelinde gerçekleşecek olan düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi tüm organizasyonların denetime tabi tutulacağını açıklamıştı.

Bakanlıkça genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere/kurallara uyulması ve vali/kaymakamların koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiğine dikkat çekildi.

Öte yandan yaz ayları nedeniyle artış gösteren nişan/düğün gibi organizasyonlardan veya özellikle sahil bölgelerinde yer alan turizm beldelerindeki yoğunluktan kaynaklı olarak vatandaşların daha sık şekilde kalabalık halinde bir araya geldiği, belirlenen kural ve tedbirlere zaman zaman yeterince riayet edilmediği, bu durumunda bulaşıcılığı çok yüksek olan Covid 19 salgınının yayılım hızını artırdığı ifade edilmişti.

KÖY DÜĞÜNÜNDE ÖNLEMLER ALINDI

Samsun Çarşamba'nın Sahil Köyü'nde organize edilen bir düğünde Koronavirüs önlemlerinin alınması örnek oldu. Düğün sahibi Murat Bediz, köydeki bahçesinde yaptığı düğünde Koronavirüs (COvid-19) ile ilgili önlemleri harfiyen uyguladı.

ATEŞ ÖLÇÜLÜP MASKE DAĞITILDI

Düğüne gelen davetlilerin ateşi ölçülürken maske ve kolonya dağıtımı da yapılması dikkat çekti. Ayrıca misafirler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturtuldu.

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