Küçükçekmece’de korku dolu anlar.. Kadını silahla rehin aldı sonra intihar etmeye kalkıştı

KADIN 'BENİ ÖLDÜRECEK' DİYE BAĞIRDI

Olayı gören bir mahalleli, Olay mahallemizde yaşandı. Biz de sese çıktık. Adam, kadını rehin almıştı. Kadın çığlıklarına çıktık zaten. Kadın 'beni öldürüyor' diye çığlıklar attı. Biz de mahalle sakinleri olarak adama tepki gösterdik. Kadına şiddet uygulamaktan vazgeçti. Biz de kadını dışarı bırakmasını söyledik ama mahalleliden korktuğu için bunu yapmadı. Sonra polisler geldi adam yine teslim olmadı.