Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Kurnazlığı gözlerinden belli olmak anlamına gelen deyimin doğru yazılışı hangisidir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Kurnazlığı gözlerinden belli olmak anlamına gelen deyimin doğru yazılışı hangisidir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

A) Gözleri velfecri okumak

B) Gözleri felfecri okumak

C) Gözleri velfecir okumak

D) Gözleri felfecir okumak

Cevap: A) Gözleri velfecri okumak