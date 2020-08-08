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Kurnazlığı gözlerinden belli olmak anlamına gelen deyimin doğru yazılışı hangisidir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ekranlarında ’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan   Kurnazlığı gözlerinden belli olmak anlamına gelen deyimin doğru yazılışı hangisidir?   sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan   Kurnazlığı gözlerinden belli olmak anlamına gelen deyimin doğru yazılışı hangisidir?   sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 8.8.2020 22:00 Son Güncelleme: 8.8.2020 22:02 ABONE OL
Kurnazlığı gözlerinden belli olmak anlamına gelen deyimin doğru yazılışı hangisidir?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Kurnazlığı gözlerinden belli olmak anlamına gelen deyimin doğru yazılışı hangisidir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Kurnazlığı gözlerinden belli olmak anlamına gelen deyimin doğru yazılışı hangisidir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

A) Gözleri velfecri okumak

B) Gözleri felfecri okumak

C) Gözleri velfecir okumak

D) Gözleri felfecir okumak

Cevap: A) Gözleri velfecri okumak

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Kurnazlığı gözlerinden belli olmak anlamına gelen deyimin doğru yazılışı hangisidir?
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