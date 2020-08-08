Masterchef Ispanaklı ricotta peyniri dolgulu ravioli tarifi... Ispanaklı ricotta peyniri dolgulu ravioli nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?

Türk televizyonlarının en sevilen yarışma programı MasterChef'te yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Dünya mutfağında yer alan pek çok lezzetin yapıldığı yarışmada bugün ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılardan Ispanaklı ricotta peyniri dolgulu ravioli yapılması istendi. Bu tarifi yapmak ve sevdikleriyle de paylaşmak isteyen seyirciler Ispanaklı ricotta peyniri dolgulu ravioli sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Ispanaklı ricotta peyniri dolgulu ravioli İşte Masterchef Ispanaklı ricotta peyniri dolgulu ravioli tarifi…

ISPANAK VE RİCOTTA PEYNİRİ DOLGULU RAVİOLİ TARİFİ

Ispanaklı Ve Ricotta Peynirli Ravioli Tarifi İçin Malzemeler

Malzemeler

500 gr haşlanmış ıspanak

250 ricotta peyniri

2 yumurta

Parmesan peyniri

Tuz

Karabiber

Hamur için

500 gr un

4 yumurta

20 ml zeytinyağı

ISPANAKLI VE RİCOTTA PEYNİRLİ RAVİOLİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle ravioli içinde kullanacağınız ıspanakları bir tencere de haşlayın. Bu esnada parmesan ve ricotta peynirini küp küp kesin. Hamur için un, yumurta ve zeytinyağını karıştırıp orta yumuşaklıkta bir hamur yoğurun. Merdane yardımı ile 20 cm eninde ince hamurlar açın. Haşlanmış ıspanakların suyunu iyice süzün. Küçük küçük kestiğiniz parmesan peyniri, ricotta peyniri, ıspanak, yumurta, tuz ve karabiber ile raviolinin iç harcını hazırlayın. Harcı mantı yapımındaki gibi açılan hamurun üzerine aralıklarla paylaştırın. Üzerine aynı büyüklükteki diğer hamuru kapatın. Hamur keseceği veya bıçak yardımı ile malzemeli kısımları kesip kenarlarını iyice yapıştırın. Raviolileri suda haşlayıp servis tabağına alın. Ispanaklı ve ricotta peynirli ravioli tarifini, dilerseniz meze olarak tüketilen barbunya pilaki veya patates köftesi ile servis edebilirsiniz. İsteğe göre domates sos veya krema ile tatlandırılabilir. Şimdiden afiyet olsun.

ISPANAKLI VE RİCOTTA PEYNİRLİ RAVİOLİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Genellikle zeytinyağı ile hazırlanan makarnayı, önceden tereyağında soteleyerek daha lezzetli bir tat elde edebilirsiniz.

Kullanacağınız ıspanakların taze olmasına özen gösterin. Ve haşlama işlemi sırasında çok pişirmeyin.

Hamuru hazırlarken yumurta sarısını ağırlıklı olarak kullanın. Bu sayede hamur daha sert bir kıvamda olacak ve daha kolay açılacaktır.

Kaynayan suyun içerisine limon ve zeytinyağı damlatarak, makarna hamurlarının birbirine yapışmasını önleyebilirsiniz.

Kaynak: lezzet.com.tr