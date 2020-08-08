SON DAKİKA - Meteoroloji'den O bölgeler için sağanak yağış hava durumu uyarısı! 8-9 Ağustos 2020 Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Son dakika haberler… Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen hava durumu uyarılarına göre yurdun bazı kesimlerinde hafta sonu sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Bu kapsamda vatandaşlar Cumartesi Pazar günü planlarını yapmadan önce MGM tarafından gelen hava durumu tahminlerini yakından takip ediyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahminleri…

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI GELDİ! O BÖLGELERDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR…

Gelen son değerlendirmelere göre; hafta sonu için doğu karadeniz bölgesi dahil olmak üzere bazı şehirlerde yağış olacağı bildirilirken vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği bildirildi. İşte il il hava durumu tahminleri…