Nargile kafeler açıldı mı, çalışıyor mu? 2020 Nargile kafeler ne zaman açılacak?

Nargile kafelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor ve araştırılıyor. Hijyen şartları ve virüsün olası yayılma riskine karşı olarak, aralarında nargile kafelerin de bulunduğu çeşitli işletmeler kapalı durumda. Bilindiği üzere, tütün ürünü kullananlar, kullanmayanlara oranla corona virüse daha kolay yakalanıyor. Bundan hareketle de nargile kafeler kapalı tutuluyor.

NARGİLE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine lokanta, restoran, kafe, kıraathane gibi iş yerlerinin çalışma saatlerine ilişkin genelge gönderildi. İşte, nargile kafelerin çalışması hakkında son durum...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanların bir süre daha kapalı kalacağını ifade etti. Erdoğan, eğlence yerleriyle ilgili şunları söyledi;