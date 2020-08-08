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Oğlu ve gelinini katletti

Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Oğlu ve gelinini katletti
Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı oğlunu ve gelinini av tüfeğiyle öldüren baba gözaltına alındı. Olay, Onikişubat İlçesi Döngele mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; baba Dursun M. (57) iddialara göre Antalya'da yaşayan oğlu Adem M. (29) arazi meselesi yüzünden telefonla tartıştı. Telefonla babasıyla tartışan Adem M., eşi Meryem M. (30) ile birlikte Antalya'dan babasının evine geldi. Burada tartışmanın büyümesi üzerine baba Dursun M., oğlu ve gelinine av tüfeğiyle ateş etti. Genç çift, vücutlarına isabet eden kurşun yaralarıyla olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Dursun M. ise gözaltına alındı.
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Oğlu ve gelinini katletti
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