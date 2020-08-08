Oğlu ve gelinini katletti

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı yüzünden
tartıştığı oğlunu ve gelinini
av tüfeğiyle öldüren
baba gözaltına alındı. Olay,
Onikişubat İlçesi Döngele
mahallesinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre; baba
Dursun M. (57) iddialara
göre Antalya'da yaşayan oğlu
Adem M. (29) arazi meselesi
yüzünden telefonla tartıştı.
Telefonla babasıyla tartışan
Adem M., eşi Meryem M.
(30) ile birlikte Antalya'dan
babasının evine geldi. Burada
tartışmanın büyümesi üzerine
baba Dursun M., oğlu ve
gelinine av tüfeğiyle ateş etti.
Genç çift, vücutlarına isabet
eden kurşun yaralarıyla
olay yerinde hayatını kaybetti.
Baba Dursun M. ise gözaltına
alındı.