Oğlu ve gelinini katletti

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı yüzündentartıştığı oğlunu ve gelininiav tüfeğiyle öldürenbaba gözaltına alındı. Olay,Onikişubat İlçesi Döngelemahallesinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre; babaDursun M. (57) iddialaragöre Antalya'da yaşayan oğluAdem M. (29) arazi meselesiyüzünden telefonla tartıştı.Telefonla babasıyla tartışanAdem M., eşi Meryem M.(30) ile birlikte Antalya'danbabasının evine geldi. Buradatartışmanın büyümesi üzerinebaba Dursun M., oğlu vegelinine av tüfeğiyle ateş etti.Genç çift, vücutlarına isabeteden kurşun yaralarıylaolay yerinde hayatını kaybetti.Baba Dursun M. ise gözaltınaalındı.