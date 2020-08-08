Sokağa çıkma yasağı son dakika haberi: Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 8-9 Ağustos 2020 Hafta sonu yasak var mı, olacak mı?

Corona virüsü nedeniyle uzun bir süredir kısıtlamalar yaşayan vatandaşlar hafta sonu yasak var mı sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşan iddialar sonrası ilk açıklama İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan gelmiş ve bu belgenin sahte olduğu bildirilmişti. Konu ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika açıklamalarında bulundu. Peki; bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 8-9 Ağustos hafta sonu yasak var mı, olacak mı? İşte sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri...

HAFTA SONU YASAK VAR MI? BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 8-9 AĞUSTOS 2020

Sokağa çıkma yasağına ilişkin son gelişmeler vatandaşların gündeminde yer alırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya açıklık getirdi ve 'Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok.' dedi.