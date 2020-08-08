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Son dakika: 'da sır ölüm! 'Ne yapıyorsun' diye bakmaya gitmişti, hayatının şokunu yaşadı...

Son dakika haberine göre; 'nın Manavgat ilçesinde yaşayan evinde ağabeyi tarafından ölü bulundu. Ağabey Ali Şevik, " 'Ne yapıyorsun' diye bakmaya gitmiştim" dedi. Adem Şevik'in kafasında yara izi olduğu tespit edilirken, cesedin birkaç gündür evde olması nedeniyle şiştiği belirtiliyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 8.8.2020 11:07 Son Güncelleme: 8.8.2020 11:17 ABONE OL
Son dakika: Antalya'da sır ölüm! 'Ne yapıyorsun' diye bakmaya gitmişti, hayatının şokunu yaşadı...

'nın Manavgat ilçesinde yalnız yaşayan (42) ağabeyi tarafından evde ölü bulundu. Ağabey Ali Şevik, "Kardeşime 'ne yapıyor diye bir bakayım' dedim. Eve geldiğimde salonda yatıyordu" dedi.

Son dakika: Antalya'da sır ölüm! 'Ne yapıyorsun' diye bakmaya gitmişti, hayatının şokunu yaşadı...

Manavgat'ın Taşkesiği Mahallesi Arpatlı mevkisinde tek başına yaşayan ve bekar olan , dün saat 21.00 sıralarında eve gelen ağabeyi Ali Şevik tarafından salonda hareketsiz halde bulundu. Ali Şevik'in yardım istediği mahalle muhtarı Hasan Sarıkaya'nın haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Antalya'da sır ölüm! 'Ne yapıyorsun' diye bakmaya gitmişti, hayatının şokunu yaşadı...

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 'in birkaç gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Adem Şevik'in başında yara izi olduğu, sıcak hava sebebiyle cesedinin şiştiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından ölümü şüpheli bulunan Adem Şevik'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Son dakika: Antalya'da sır ölüm! 'Ne yapıyorsun' diye bakmaya gitmişti, hayatının şokunu yaşadı...

'EVE GELDİĞİMDE SALONDA YATIYORDU'
Ağabeyi Ali Şevik, kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu, bir süre önce birlikte yaşadığı annesini dövdüğünü, bunun üzerine annesinin Konya'da yaşayan üvey kardeşlerinin yanına gittiğini söyledi. Kendisinin Sülek Mahallesi'nde yaşadığını anlatan Ali Şevik, "Bugün akşam saatlerinde bir işim vardı, köye geldim. Bu sırada kardeşime de 'ne yapıyor diye bir bakayım' dedim. Eve geldiğimde salonda yatıyordu. Hemen muhtarı aradım" dedi.

Son dakika: Antalya'da sır ölüm! 'Ne yapıyorsun' diye bakmaya gitmişti, hayatının şokunu yaşadı...

'EVİ 2 DEFA YAKTI'

Kardeşinin psikolojik sorunları haricinde fiziksel bir rahatsızlığının olmadığını kaydeden Ali Şevik, kardeşinin oturduğu evi daha önce 2 defa yaktığını da söyledi.

Son dakika: Antalya'da sır ölüm! 'Ne yapıyorsun' diye bakmaya gitmişti, hayatının şokunu yaşadı...

Taşkesiği Mahallesi Muhtarı Hasan Sarıkaya da eve geldiğinde kokudan giremediğini anlatarak, şöyle dedi:

"Hemen jandarmaya haber verdim, onlar geldi. Adem'in psikolojik sorunları vardı. Onu belediyede işe yerleştirdim ama durmadı, geldi. Daha önceden annesiyle birlikte yaşıyorlardı. Annesini dövdüğü için Konya'ya gitti. 'in herhangi bir işi yoktu. Ormanda defne, keçiboynuzu toplar satardı."

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Son dakika: Antalya'da sır ölüm! 'Ne yapıyorsun' diye bakmaya gitmişti, hayatının şokunu yaşadı...
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