Son dakika: Antalya'da sır ölüm! 'Ne yapıyorsun' diye bakmaya gitmişti, hayatının şokunu yaşadı...

'EVE GELDİĞİMDE SALONDA YATIYORDU'

Ağabeyi Ali Şevik, kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu, bir süre önce birlikte yaşadığı annesini dövdüğünü, bunun üzerine annesinin Konya'da yaşayan üvey kardeşlerinin yanına gittiğini söyledi. Kendisinin Sülek Mahallesi'nde yaşadığını anlatan Ali Şevik, "Bugün akşam saatlerinde bir işim vardı, köye geldim. Bu sırada kardeşime de 'ne yapıyor diye bir bakayım' dedim. Eve geldiğimde salonda yatıyordu. Hemen muhtarı aradım" dedi.

