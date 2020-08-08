Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 9 Ağustos bugün sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklama geldi mi?

Son dakika haberler… Türkiye'nin gündeminde uzun süredir sokağa çıkma yasağına ilişkin haberler yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada İçişleri Bakanlığı genelgesi adı altında sokağa çıkma yasağıyla alakalı belgeler paylaşılmıştı. Konuya yönelik gelişmeleri yakından takip edilirken en son açıklama ise İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Bakan Soylu'dan geldi. Bu kapsamda Bakan Soylu, koronavirüs salgınına tedbiren kısıtlama getirileceği iddialarına açıklık getirmiş oldu. Peki Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? BUGÜN YASAK VAR MI, OLACAK MI? 9 AĞUSTOS

Ülkemizde koronavirüs salgınıyla birlikte alınan tedbirlerden birisi de sokağa çıkma yasağı olmuştu. Salgın süreciyle birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı. Konuya yönelik güncel bilgiler yakından takip edilirken en son açıklama resmi yetkililerden geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya açıklık getirdi ve 'Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok.' dedi.