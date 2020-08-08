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SON DAKİKA: Her şey birkaç saniye içinde oldu! Kırmızı ışıkta beklerken kabusu yaşadı...

Son dakika haberi: 'ta korku dolu anlar yaşandı. Bir otomobil kırmızı ışıkta beklediği sırada bomba gini patladı. Aracın sürücüsü panikle araçtan uzaklaşırken, araç cayır cayır yandı.

İHA
Giriş Tarihi: 8.8.2020 16:17 Son Güncelleme: 8.8.2020 16:23 ABONE OL
SON DAKİKA: Her şey birkaç saniye içinde oldu! Kırmızı ışıkta beklerken kabusu yaşadı...

'ta kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilinde patlama meydana gelen sürücü neye uğradığını şaşırdı, otomobil kısa sürede alevler içinde kaldı.

SON DAKİKA: Her şey birkaç saniye içinde oldu! Kırmızı ışıkta beklerken kabusu yaşadı...

Edinilen bilgiye göre olay Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. İsmet Günaltay yönetimindeki 58 FF 282 plakalı otomobil kırmızı ışıkta beklediği sırada motor kısmında patlama meydana gelerek dumanlar çıktı. Sürücü kendini araçtan dışarı atarak kurtardı. Daha sonra hareket eden otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

SON DAKİKA: Her şey birkaç saniye içinde oldu! Kırmızı ışıkta beklerken kabusu yaşadı...

Otomobil bir anda alev almaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Belediyesi itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Alevler içinde kalan otomobili çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerası ile kaydetti. Otomobil hurdaya dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

SON DAKİKA: Her şey birkaç saniye içinde oldu! Kırmızı ışıkta beklerken kabusu yaşadı...

Olayı anlatan sürücü İsmet Günaltay, "Ben geldim lambalarda durdum. Ondan sonra araba patlama yaptı. Ben kendimi kurtardım. Arabada kendi kendine buraya geldi. Birden bire yanmaya başladı. Araba 93 model, 16-17 yıldır bende'' şeklinde konuştu.

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SON DAKİKA: Her şey birkaç saniye içinde oldu! Kırmızı ışıkta beklerken kabusu yaşadı...
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