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: Tüm geçişler kilitlendi! Dönüş çilesi başladı, kilometrelerce kuyruk...

haberi: 'nın Marmaris, Datça ve Fethiye ilçelerinde tatillerini geçiren vatandaşların araçları ile dönüş yolculuğunda Menteşe ilçesi girişinde uzun kuyruklar oluştu.

İHA
Giriş Tarihi: 8.8.2020 17:15 Son Güncelleme: 8.8.2020 17:24 ABONE OL
SON DAKİKA: Tüm geçişler kilitlendi! Dönüş çilesi başladı, kilometrelerce kuyruk...

Kurban Bayramı tatilini uzatan tatilcilerin araçları ile dönüş yolculuğundaki çile devam ediyor. Fethiye, Dalaman, Datça ve Marmaris ilçelerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar Menteşe ilçesi girişinde Aydın ve Denizli yol ayrımındaki akıllı kavşakta yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.

SON DAKİKA: Tüm geçişler kilitlendi! Dönüş çilesi başladı, kilometrelerce kuyruk...

Sabah saatlerinde başlayan uzun araç kuyruğu akşam saatlerine kadar devam etti. Ankara, İstanbul, İzmir, Denizli ve Bursa gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, Menteşe Gülağzı kavşağından Denizli ve Aydın yol ayrımındaki akıllı kavşağa kadar yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.

SON DAKİKA: Tüm geçişler kilitlendi! Dönüş çilesi başladı, kilometrelerce kuyruk...

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerin tek geçiş noktasındaki akıllı kavşakta Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 7/24 kavşakta trafik akışını yönlendiriyor.

SON DAKİKA: Tüm geçişler kilitlendi! Dönüş çilesi başladı, kilometrelerce kuyruk...

Yığılmaların yoğun olduğu yöne akışın hızlanmasını sağlayan ekiplerin Pazar günü akşamına kadar trafik akışının güvenli bir şekilde seyretmesi için kavşakta görev alacakları açıklandı.

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SON DAKİKA: Tüm geçişler kilitlendi! Dönüş çilesi başladı, kilometrelerce kuyruk...
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