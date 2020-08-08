Son dakika! Yargıtay, müşteriye cinsel tacizde bulunulmasını "haklı fesih" saydı

"FESİH HAKLI NEDENE DAYANIYOR"

Aynı maddede "işverenin güvenini kötüye kullanmak", "hırsızlık yapmak", "işverenin meslek sırlarını ortaya atmak" gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkanı verdiği vurgulanan kararda, yasadaki hallerin sınırlı sayıda olmadığı, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışların işverene fesih imkanı tanıdığı aktarıldı.

Kararda, işverenin sözleşmeyi haklı nedenle feshetmesi halinde işçinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamayacağı vurgulandı.

Davacı garsonun iş akdinin, yaptığı taciz eylemi nedeniyle feshedildiği ve işveren feshinin haklı nedene dayandığı aktarılan kararda, reddedilmesi gereken kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabul edilmesinin bozmayı gerektirdiğine değinildi.