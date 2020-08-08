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Taksim'de herkesin ilgisini çeken an

Beyoğlu 'nda uyuyan evsiz kadının yanında sırtüstü yatarak ilginç halde uyuyan sokak köpeği vatandaşların ilgi odağı oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 8.8.2020 11:19 ABONE OL
Taksim'de herkesin ilgisini çeken an

Uzun yıllardır Taksim Meydanı'nda olan evsiz bir kadın çevresindeki sokak köpekleri ile dikkat çekiyor. Adeta kendini sokak köpeklerine adayan kadın köpeklerin beslenme ve bakımları ile ilgileniyor. Çevredeki köpekleri besledikten sonra yorgun düşen ve kaldırımda uyuyan kadını yıllardır beslediği bir sokak köpeği yalnız bırakmadı. Kaldırımda uyuyan kadının yanına yatarak uyuyan ve adeta sadakat gösteren sokak köpeği vatandaşların ilgisini çekti. Köpeğin ilginç şekilde sırtüstü yattığını gören kişiler cep telefonları ile fotoğraf çekti.

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Taksim'de herkesin ilgisini çeken an
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