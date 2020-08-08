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'ya göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ekranlarında 'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan 'ya göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan TDK'ya göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 9.8.2020 00:05 Son Güncelleme: 9.8.2020 00:06 ABONE OL
TDK'ya göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan TDK'ya göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan 2010'da satın aldığı TDK'ya göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

TDK'ya göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir?

A) Kırklareli'ne

B) Kocaeli'ne

C) Eminönü'ne

D) Osmaneli'ne

Cevap: B) Kocaeli'ne

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TDK'ya göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir?
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