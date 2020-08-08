Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan TDK'ya göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan 2010'da satın aldığı TDK'ya göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

TDK'ya göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir?

A) Kırklareli'ne

B) Kocaeli'ne

C) Eminönü'ne

D) Osmaneli'ne

Cevap: B) Kocaeli'ne