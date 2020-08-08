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Tır şoförüne köy meydanında kanlı infaz

Afyonkarahisar'da bir şahıs, boşandığı eski eşi ile ilişki yaşadığını öne sürdüğü 32 yaşındaki tır şoförünü aracını park ettiği sırada köy meydanında silahla vurarak öldürdü.

İHA
Giriş Tarihi: 8.8.2020 17:12 ABONE OL
Tır şoförüne köy meydanında kanlı infaz
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tır sürücüsü Ömer Bozbay (32), Bulanık köyü meydanına aracını park etmek üzereyken, bu sırada tırın yanına yaklaşan bir kişi, Bozbay'a tabancayla 3 el ateş ederek kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Ömer Bozbay'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarma ekipleri, kısa sürede cinayetin Ş.K. (33), tarafından işlendiğini tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan Ş.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, Bolvadin Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Ş.K.'nin Bulanık köyüne 3 kilometre uzaklıktaki Kılıçyaka köyünde yaşadığı, ifadesinde daha önceden husumetli olduğu Ömer Bozbay'ı boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdüğünü belirttiği bildirildi.
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Tır şoförüne köy meydanında kanlı infaz
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