Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

Arama çalışmalarını takip eden Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların yeniden başladığını ve aralıksız devam ettiğini söyledi. Çalışmaların çok titiz ve özveriyle yürütüldüğünü belirten Doku, "Bugün 217'inci gün. Sabah çalışmaları gözümle gördükten sonra eğer Gülistan buradaysa kaçınılmaz bulunur. Yani her şekilde sonuç elde edeceğiz. Çalışmaları gün boyu takip ediyorum ve Gülistan burada olursa bulunacağını düşünüyorum." dedi.