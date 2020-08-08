Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda dev indirim

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı ve Cuma günleri indirimli ürünler raflarda yerini alacak. Çotanak Ayçiçek Yağı 5 Litre 39,90 TL, Koroplast Taze Tutan Buzdolabı Poşeti 15'li 7,95 TL, Çocuk Patik Çorap 3'lü 5,95 TL gibi ürünler indirimli fiyatlarından satışa sunulacak. Peki; BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte yeni hafta BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR? 11-14 AĞUSTOS 2020

Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftaya ilişkin BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.