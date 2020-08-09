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'da kavgada silahla vurulan restoran sahibi öldü

'nın Serik ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan restoran işletmecisi hayatını kaybetti. Kavgada hafif yaralanan İsmail K. özel hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 09:19 ABONE OL
Antalya'da kavgada silahla vurulan restoran sahibi öldü

Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'ndeki restoranda İsmail K. ile iş yeri sahibi Ali Tülücü (49), sohbet ettikleri sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail K, tabancayla Tülücü'ye 5 el ateş etti.

Çağrılan 112 Acil Servis ekibi, Tülücü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Tülücü'nün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kavgada hafif yaralanan İsmail K. özel hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Zanlının, cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

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Antalya'da kavgada silahla vurulan restoran sahibi öldü
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