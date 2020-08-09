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fıstık kavgasında öldürüldü

'in Karkamış ilçesinde fıstık sahipleri ile fıstık kabalcıları arasında çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Kavgaya karışan iki kişi ise yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 11:20 ABONE OL
Baba ve oğul fıstık kavgasında öldürüldü

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 06.00'da Karkamış ilçesi kırsal Alaçalı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, fıstık tarlası sahibi olan Mehmet Ağgün ile oğlu Hüseyin Ağgün, tarlada kabalcı olarak çalışan işçilerle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu tarla sahibi Mehmet Ağgün ile oğlu Hüseyin Ağgün pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baba ve oğlun hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan iki kişiyi de hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Baba ve oğul fıstık kavgasında öldürüldü
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